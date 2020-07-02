شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت إدارة جامعة الجزيرة استئناف العمل بجميع وحدات الجامعة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يوليو الجاري. ووجه القرار الذي أصدره مدير الجامعة بروفسير محمد طه يوسف اليوم مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة كما وجه إدارة الخدمات الصحية بمراقبة الوضع الصحي داخل الجامعة ورفع تقارير عن الأوضاع الصحية أسبوعياً لإدارة الجامعة. وبحسب القرار فإن هنالك حاجة لمزاولة جميع العاملين أعمالهم بمواقعهم المختلفة إستعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة، مطالباً الكليات والمعاهد والعمادات والإدارات والوحدات باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودمدني.. قرار بعودة الدراسة في جامعة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.