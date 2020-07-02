الشيوعي: الشرطة تتعامل بلطف شديد مع التظاهرات التي تسيرها فلول النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ندد الحزب الشيوعي السوداني بشدة استخدام الرصاص الحي والمطاطي ضد التظاهرات السلمية التي تسيرها لجان المقاومة و الحرية والتغيير الامر الذي افضى الى استشهاد احد المواطنين في ام درمان .

وقال الحزب علي لسان الناطق باسمه فتحي محمد الفضل لـ( الجريدة ) إنهم بدأوا بجمع الشهادات تمهيدا لطرحها على تحالف المحامين الديمقراطيين لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمنع الشرطة من استخدام تلك الوسائل المميتة ضد التظاهرات السلمية. ولفت الفضل الى ان الشرطة تتعامل بلطف شديد مع التظاهرات التي تسيرها فلول النظام البائد لكنها تستخدم القوة ضد مسيرات الحرية والتغير السلمية .

واوضح ان قيادات الشرطة على رأسها وزير الداخلية لم تغير نظرتها تجاه الجماهير رغم سقوط النظام البائد مبينا أن واحدة من مطالب مسيرة ٣٠ يونيو كانت اعادة هيكلة القوات النظامية مما فيها الشرطة التي قال انها لا زالت تتعامل بعقلية الماضي . وطالب بازاحة جميع قيادات الشرطة الحالية واحلال اخرى مكانها تفهم التغيير الذي تم في السودان .

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