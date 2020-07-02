وزير المالية يدعو القطاع الخاص الأمريكي للإستثمار بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار بالسودان في القطاعات الانتاجية المختلفة.

وألتقى البدوي بمكتبه اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم براين شوكان، ومديرة بعثة المعونة الأمريكية هيلين بتاكي. وطالب البدوي الحكومة الأمريكية بتعجيل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعبر البدوي خلال اللقاء، عن شكره لدعم الولايات المتحدة لبرنامج دعم الأسر البالغ (20) مليون دولار كجزء من مجمل الدعم الأمريكي (356 مليون دولار).

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