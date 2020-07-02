وزير المالية يعتمد تسعيرة جديدة للوقود

الخليج 365 : كشف مصادر “الصيحة” أن وزارة المالية شكلت لجنة لمراجعة تسعير المحروقات.

وأوصت اللجنة بتسعيرة جديدة مُوحدة للوقود، حددت 50 جنيهاً للتر، البنزين، و 45 جنيهاً للتر الجازولين..

وأكدت المصادر أن التوصية نالت موافقة وزير المالية، بدوره بعث بها إلى وزارة الطاقة والتعدين لوضعها موضع التنفيذ.

فيما تحفظت وزارة الطاقة على إعلان الأسعار الجديدة التي دفعت بها المالية رغم مضي أكثر من أسبوعين على استلامها التوصية.

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