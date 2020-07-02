رئيس هيئة محامي دارفور: أنصار النظام البائد حاولوا التخريب موكب 30 يونيو ولكنهم فشلوا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبدالله الدومة بالمواكب التي خرجت لإحياء هبة 30 يونيو في العاصمة والولايات .

وقال إن المشاعر تغلبت على المحاذير الطبية، وأكد أن التنظيم كان جيدا،، على الرغم من الأعداد الكبيرة من الناس..

وأضاف في تصريحات الأربعاء أن الزواحف “أنصار النظام البائد” ، حاولوا التخريب هنا وهناك، والتأثير على المواكب، ولكن لازمهم الفشل الذريع بسبب التنظيم الدقيق واليقظة الأمنية.

وحول المذكرات المرفوعة من لجان المقاومة وأمهات الشهداء بشأن تحقيق العدالة الانتقالية،، صرح الدومة، بأن العدالة، لم تر حتى الآن، ولم تقدم أي قضية كبيرة تخص أنصار النظام السابق للمحاكم، باستثناء قضية الدولارات التي قال إنها ليست ذات قيمة..

وأضاف أنه يجب فتح بلاغات ضد منسوبي النظام البائد المقبوضين الآن، والذين لم يتم القبض عليهم، لأن جرائمهم يعرفها القاصي والداني..

Advertisements

وأردف الدومة.. أنا لا أقصد أن يكون هناك اختزال للعدالة، ولكن يجب أن تكون هناك منهجية واضحة، في تقديم البلاغات للمحاكم..

وأشار الدومة إلى أن هناك عدم رؤيا واضحة، بخصوص المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.. وطالب الحكومة بالمصادقة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية..

ودعا الدومة أيضا لحسم موضوع السلام بأسرع ما يمكن.. وقال إن هناك تلكؤا في المواضيع المتصلة بالسلام..

وقال إن كل يوم يمر بدون تحقيق السلام يزيد المعاناة في المناطق التي بها حروب ونزاعات..

وأشار في هذا الصدد إلى أن مليشيات المؤتمر الوطني لا تزال لها سطوة في دارفور، وأشار في هذا الخصوص لما حدث مؤخرا في نيرتتي، ومنطقة حجير بجنوب دارفور