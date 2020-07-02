عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 2 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التيار

وزارة الطاقة والتعدين تلغي(8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

استئناف العمل بجامعة الجزيرة الأحد القادم النيل الدولية حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية

التعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز بالبحر الأحمر وجنوب كردفان

وفد الثورية: انتظرنا امام دار الشيوعي ساعة كاملة دون أن يقدم لنا حتى «موية ساكت»

بدء تنفيذ الدعم النقدي المباشر للأسر

البنك الزراعي يرد على اتهامات بالفساد

والي الشمالية يقيل حكومته ويتقدم باستقالته ويعلن الاسباب السوداني الدولية وزير المالية للمتظاهرين: سمعناكم ولن نخزلكم

وزير الطاقة للسوداني الدولية بشرى للطلاب نبحث عن حلول عاجلة للكهرباء

أزمة مياه حادة تضرب مدن الوادي الاخضر

عرمان: دون السلام لن نبني دولة مدنية

العدل والمساواة: مطالب الشعب كانت واضحة في مليونية 30 يونيو اليوم التالي استقالة والي الشمالية

الجيش يتهم الجزولي بالكذب ويتوعد بملاحقته قضائياً

الحلو يعلن وقف إطلاق النار والعدائيات من جانب واحد لسبعة أشهر آخر لحظة الحركة الشعبية شمال تمدد وقف الاعمال العدائية

وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية

مستشار البرهان: لا وجود لمشروع عنصري لتفكيك البلاد

بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر

الغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

غرفة النقل تهدد بالاضراب حال اعتماد نظام المقطورتين صوت الأمة Advertisements حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف العدائيات

غرفة النقل تلوح بالإضراب

20مليون دولار من أمريكا دعماً للأسر الفقيرة أخبار اليوم تمديد وقف الأعمال العدائية في السودان حتى نهاية يناير

تجمع المهنيين:المواكب اكدت تحررالشعب وانه لن يعود دون حقوقه كاملة

وزارة الطاقة والتعدين تلغي(8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة : معلومات الفيديو المنسوب للجزولى عارية من الصحة

وزير الصحة الإتحادي ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار الوطن وزير الصحة ينفي مشاركته في مليونية تصحيح المسار

مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتبات يونيو

مستشار البرهان :حديث الجزولي عن مؤامرة تفكيك البلاد كذب وفتنة

وزارة الطاقة والتعدين تلغي ٨ اتفاقيات تنقيب السوداني مجلس الوزراء يرفض تطبيق قرارات اقتصادية لوزير المالية

وزارة الصحة توضح أسباب عدم نشر تقارير كورونا وتؤكد فحص 90% من العائدين

وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية

إلغاء امتياز (8) شركات للتعدين

حركة الحلو تعلن عن تمديد وقف الأعمال العدائية لـ (7) أشهر

مستشار البرهان : محمد علي الجزولي أورد معلومات كاذبة

مذكرة مطلبية من تنسيقية لجان مقاومة النيل الأبيض لحكومة الولاية

الناير: المركزي يحتاج 4 مليار دولار لإستقرار سعر الصرف وكالة السودان للأنباء “سونا” حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية

الطاقة والتعدين تلغي(8) اتفاقيات امتياز بالبحر الأحمر وجنوب كردفان

أبوهاجة:معلومات الفيديو المنسوب للجزولى عارية من الصحة

توضيح للبنك الزراعي لعمليات الشراء والتعاقد

بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية

20 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمشروع دعم الأسر

الكيانات الصيدلانية تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الســ12ـاعة ظهرا وذلك بمقر تجمع المهنيين السودانيين بقاردن سيتي

مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتب شهر يونيو 2020م

بحث سبل تطوير المركز الثقافي السوداني بفرنسا

وزير الصحة الإتحادي ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار

موجهات لتطوير المناهج بجامعة القرآن بالجزيرة

مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الطلاب الخريجين

الزكاة تنفذ مشروعات خدمية بقيمة اكثر من (١٨٤) مليون جنيه

لجنة لإستبقاء أوائل الدفعات المتميزين بجامعة الجزيرة

والي جنوب دارفور يدعو للحفاظ على العهد مع شهداء الثورة

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 2 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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