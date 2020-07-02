خبير إقتصادي يوضح سبب تأرجح سعر صرف الدولار في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الدولار يعاود الإرتفاع في ظل ارهاصات وزارة المالية لإصدار قرار بتحرير سعر الصرف للدولار الامريكي تنفيذا لروشتة البنك الدولي وهي خطوة غير مضمونه العواقب خاصة وان الدولار في هذه الايام يتارجح سعره هبوطا وصعودا ويشهد عدم استقرار في السوق الموازي .

واشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن تأرجح سعر صرف الدولار امر طبيعي في سوق العملات وقال الناير أن الدولار يرتفع والجنيه السوداني يتراجع باعتبار ان تدفقات النقد الاجنبي وماتم الاعلان عنه في مؤتمر برلين لم ياتي بعد .

وكشف الناير بحسب صحيفة اخبار اليوم عن حالة الترقب التي تسود سوق العملات حيث اصبح لدى المتداولين مخاوف كثيرة ، ووصف تراجع الجنيه امام العملات بـ (الشئ الطبيعي) .

وجزم الناير بان سعر صرف الدولار لن يستقر الا اذا امتلك بنك السودان نقد كافي لا يقل عن (4) مليار ، خاصة وان الدولة تتجه الي تحرير سعر الصرف وهذه الخطوة تؤدي الي تدهور الاقتصاد باعتبار انه لا يوجد احتياطي كافي للاقبال علي هذه الخطوة .