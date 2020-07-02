قرار بإستئناف العمل بجميع وحدات جامعة الجزيرة الأحد المقبل

التاريخ: 02-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت إدارة جامعة الجزيرة استئناف العمل بجميع وحدات الجامعة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يوليو الجاري. Advertisements ووجه القرار الذي أصدره مدير الجامعة بروفيسور محمد طه يوسف بحسب سونا اليوم مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة كما وجه إدارة الخدمات الصحية بمراقبة الوضع الصحي داخل الجامعة ورفع تقارير عن الأوضاع الصحية أسبوعياً لإدارة الجامعة. وبحسب القرار فإن هنالك حاجة لمزاولة جميع العاملين أعمالهم بمواقعهم المختلفة إستعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة، مطالباً الكليات والمعاهد والعمادات والإدارات والوحدات باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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