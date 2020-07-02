غوتيرش يعرب عن “صدمته وانزعاجه” من اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا

الخليج 365: تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس والتي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية.

ودعا الأمين العام لإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا. RT المادة السابقة بايدن يهدد بمعاقبة الصين بسبب قانون هونغ كونغ إذا ما أصبح رئيسا المقالة القادمة تآمر على افريقيا لسرقة خيراتها .. بقلم محمد عبد الله

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