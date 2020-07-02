بايدن يهدد بمعاقبة الصين بسبب قانون هونغ كونغ إذا ما أصبح رئيسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الصين اذا ما تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، واصفا قانونها الأمني الجديد، الذي فرضته على هونغ كونغ بأنه “ضربة قاتلة” للحرية في هذه المنطقة.

ووفقا لوكالة”رويترز” فإن بايدن، أكد أن بكين “تصرفت دون خوف من عقاب” عندما كشفت النقاب عن قوانين جديدة فرضتها على هونغ كونغ من شأنها أن تجعل عقوبة جرائم الحض على الانفصال وأعمال التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال بايدن في بيان أرسل لرويترز “قانون الأمن القومي الجديد لبكين، الذي صيغ في سرية ويغطي نطاقا واسعا، يوجه بالفعل ضربة قاتلة للحريات والاستقلالية التي تميز هونغ كونغ عن باقي الصين”.

وأضاف أنه “سيمنع الشركات الأمريكية من التغاضي عن القمع ودعم دولة المراقبة للحزب الشيوعي الصيني”، مؤكدا أنه “سيفرض عقوبات اقتصادية عاجلة” إذا ما حاولت بكين “إسكات مواطنين أمريكيين وشركات ومؤسسات بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية”.

وتعهد كذلك “باتخاذ خطوات أقوى لمنع الأقليات من الإيغور من العمل بالسخرة في إقليم شينجيانغ الصيني حيث تُقدر الولايات المتحدة أن أكثر من مليون مسلم يُحتجزون في معسكرات هناك”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن القانون الأمني الجديد الذي فرضته الصين على هونغ كونغ يمثل إهانة لجميع الدول، وإن واشنطن ستستمر في العمل بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ.