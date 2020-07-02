رسالة هامة من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرسل أمير قطر وقادة البلاد رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي “سينا اطهر” شمال العاصمة طهران، الذي أدى إلى مصرع وإصابة العديد من الأفراد.

​وأشارت الوكالة إلى أن الأمير بعث البرقية إلى روحاني، مساء الأربعاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ولفتت الوكالة في تغريدة أخرى إلى أن نائب أمير دولة قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، بعث برقية تعزية مماثلة إلى روحاني عزاه في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

​ولفتت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعث أيضا برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.