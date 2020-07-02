شاهد بالصور.. في لفتة بارعة.. أفراد من الشرطة السودانية يتسابقون على توزيع المياه المعدنية على المتظاهرين في يوم “المليونية”

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في لفتة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبارعة قام أفراد من الشرطة السودانية بحمل أعداد كبيرة من المياه المعدنية وقاموا بتوزيعها على المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرة مليونية يوم الثلاثاء 30 يونيو مطالبين بتصحيح مسار الثورة.
وبحسب رصد ومتابعة موقع النيلين فقد أظهرت الصور أفراد الشرطة وهم يتسابقون على خدمة المتظاهرين وإطفاء عطشهم وسط أشعة الشمس, وذلك بمنحهم قوارير من المياه الباردة.
ولم يكتفي أفراد الشرطة بمد المتظاهرين في شوارع الخرطوم فقط بل تسابقوا على منح المواطنين الذين يقودون سياراتهم في الشوارع في ذلك اليوم.
هذه الخطوة رفعت من أسهم رجال الشرطة داخل مواقع التواصل الاجتماعي, حيث أشاد المئات بهذه المبادرة التي تدل على حسن أخلاق رجل الشرطة السوداني, وأطلق عدد من الرواد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين هاشتاق (هذه هي الشرطة التي نريدها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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