اتحاد الكرة يطمئن على جاهزية قناة الملاعب لنقل الممتاز

انعقد بمكاتب قناة الملاعب الرياضية، الاربعاء إجتماع ضم المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – والمهندس محمد عمر الفاروق المدير العام لقناة الملاعب – الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز

جاء الاجتماع في إطار الترتيب لعودة انطلاق منافسة الدوري، عقب قرار مجلس إدارة الاتحاد، والذي قضى باستكمال الموسم الكروي 2019 / 2020م، ووضع تاريخ افتراضي حدد له يوم 15 أغسطس المقبل لمعاودة النشاط، وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الخاصة بالشق التسويقي، و الجاهزية لمواصلة الشراكة الكبيرة ما بين اتحاد كرة القدم وقناة الملاعب، التي دخلت عامها الرابع

وخلال الاجتماع وبحسب ( سونا ) أبلغ المهندس نصرالدين حميدتي، مدير قناة الملاعب، بتبعات قرار مجلس إدارة الاتحاد حول عودة الدورى الممتاز، والاحتمالات المقترحة التي يترقبونها من جانب لجنة المسابقات بالتشاور مع الضباط لكيفية ختام المنافسة،

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وامتدح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، جهود قناة الملاعب في الفترة الماضية وتجاسرها على الكثير من الصعوبات، والسعي الدائم لتطوير العمل بالاستفادة من السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وبالمقابل أبدى المهندس محمد عمر ارتياحه لقرار مجلس إدارة الاتحاد بعودة الدوري الممتاز ،

مبينا أن اقتصاديات كرة القدم تقوم على تحديات جسام جعلت الدوريات الكبيرة في مختلف القارات، تعود أو تعلن العودة، لأن توقف النشاط طويلا ينخر في الاستثمار الكروي، وكشف مدير قناة الملاعب انهم قطعوا شوطا بعيدا في الانتقال إلى استوديوهات جديدة بمواصفات متطورة جدا ومواكبة للاحترافية والعالمية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )