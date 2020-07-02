سوء توزيع الدقيق يجدد أزمة الخبز

عاودت أزمة الخيز للسطح مرة أخرى بالخرطوم وشكا عدد من اصحاب المخابز من سوء توزيع المحليات للدقيق بعد تسلمها له بدلا عن الوكلاء .

وقال عبدالهادي دارقيل صاحب مخبز ببحري بحسب صحيفة ( السوداني) إن المشكلة تكمن في سوء التوزيع رغم وفرة الدقيق من شركات المطاحن

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مشيرا لتسبب التوزيع في تجدد أزمة الخبز وبصورة أكثر حدة٫ مشيرا إلي تسلم المخابز ل(50) جوالا فقط في الاسبوع ٫ وهي لاتغطي لإنتاج الخبز ليومين ٫ وطالب دارقيل باعادة النظر في توزيع الدقيق والجلوس مع أصحاب المخابز والمحليات

وقال مورد بشرق النيل آدم الدومة إن أزمة الخبز لاتزال مستمرة بسبب نقص الحصص وسوء توزيع الدقيق بين المخابز ٫ وأشار لتراجع انتاج الخبز وإقتصاره على الفترة الصباحية فقط حتى لا تنفد الكمية ٫ متوقعا تسبب رفع الحظر في تضاعف الأزمة اكثر داعيا الحكومة لوضع حل جذري لمشكلة توزيع الدفيق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )