أكد والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود ان ثورة ديسمبر المجيدة تمضي بخطي حثيثة نحو تحقيق اهدافها و شعاراتها.
ودعا الوالي بحسب صحيفة ( السوداني) لدى مخاطبته الذكرى الأولى لثلاثين من يونيو، للمحافظة على العهد الذي بينهم والشهداء واكد هاشم خالد ان إمتحانات شهادة مرحلة الأساس سينعقد في يوم السبت المقبل.
اوقال هاشم ان الولاية تستهدف زراعة (10) مليون فدان منها (4) مليون ونصف آليا و(5) مليون ونصف تقليديا، خلال الموسم الصيفي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية جنوب دارفور تخصص (10) مليون فدان للزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.