ولاية جنوب دارفور تخصص (10) مليون فدان للزراعة

أكد والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود ان ثورة ديسمبر المجيدة تمضي بخطي حثيثة نحو تحقيق اهدافها و شعاراتها.

ودعا الوالي بحسب صحيفة ( السوداني) لدى مخاطبته الذكرى الأولى لثلاثين من يونيو، للمحافظة على العهد الذي بينهم والشهداء واكد هاشم خالد ان إمتحانات شهادة مرحلة الأساس سينعقد في يوم السبت المقبل.

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اوقال هاشم ان الولاية تستهدف زراعة (10) مليون فدان منها (4) مليون ونصف آليا و(5) مليون ونصف تقليديا، خلال الموسم الصيفي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )