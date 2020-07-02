مالية الخرطوم تشرع بصرف مرتبات يونيو للعاملين

التاريخ: 01-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اعلن المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم الاستاذ آدم عوض الله آدم عن صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٠م اعتبارا من اليوم الاربعاء . ووجه المدير العام بحسب (سونا) رؤساء الوحدات المالية والحسابية بالوزارات والمجالس العليا والمحليات التوجه اعتبارا من اليوم لاستلام المخصص من مرتبات وحداتهم عبر النوافذ المحددة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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