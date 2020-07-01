عاجل.. الولايات المتحدة تمنح السودان 20 مليون دولار ضمن تعهدات مؤتمر برلين

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الأربعاء 1 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم 20 مليون دولار لمشروع دعم الأسر في السودان كجزء من الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية ضمن تعهدات مؤتمر برلين الشهر الماضي والبالغ 356 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاء إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بمكتبه اليوم بالقائم بالأعمال للسفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان وهيلن بتاكي مديرة بعثة المعونة الأمريكية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء بحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أثرت بصورة سالبة على العمل التنموي والاقتصادي في السودان وعلى التعاملات المصرفية والبنكية والتي أضرت بحركة الاقتصاد السنوات الماضية.
من جانبه أشاد القائم بالأعمال الأمريكي بجهود الحكومة السودانية في الإصلاحات الاقتصادية ومساعيها لبرنامج دعم الأسر الذي يمثل 80%، ويسهم إلى حد كبير في تحسين حياة المواطنين وبالارتقاء بحياة الريف.
وتعهدت الدول المناحة الشهر الماضي خلال مؤتمر برلين بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار دعما للسودان بجانب إسقاط بعض الديون المستحقة عليه.
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