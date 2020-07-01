تأمين الموسم الزراعي بمشروع خور ابوحبل

الخليج 365 :

ناقش والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله بقاعة أمانة الحكومة لدى لقائه وفدا من المزارعين و الادارة الأهلية بمشروع خور أبوحبل الزراعي بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة دكتور حسن حامد احمد ومدير جهاز المخابرات العامة بشمال كردفان اللواء عبد الرحمن علي سعد الدين ،ناقش قضايا مشروع خور أبو حبل والتحديات التي تواجه عمل المشروع والمزارعين بالمنطقة خاصة المشاكل الأمنية والاحتكاكات آلتي تحدث مع الرعاة الرحل .

وأشار الامير هارون الطيب هارون أمير إمارة الجوامعة إلي التحديات الأمنية التى تواجه المزارعين وتشكل خطراً على نجاح العملية الزراعية بالمشروع متطرقا للعقبات التي تواجه الموسم الزراعي مع أهمية تكوين إدارة للمشروع .

وتطرق المتحدثون من الوفد الي المشاكل التي تهدد سير الموسم والأضرار والتفلتات الأمنية مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المزارعين ولضمان إنجاح الموسم الزراعي بالمشروع باعتباره من المشاريع التي تؤمن الأمن الغذائي ومحاصيل الصادر.

وأكد مدير شرطة الولاية جاهزية الشرطة لتأمين العملية الزراعية بالولاية ووضع التدابير الأمنية التي تؤمن عمل المشروع.

وأشار اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله وإلي شمال كردفان المكلف إلى أهمية مشروع خورابوحبل الزراعي في الأمن الاجتماعي والزراعي.

وقال سيادته ان أمن المواطن يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية موضحا ان لجنة الامن بالولاية ستصدر قرارات حاسمة لحفظ الامن بالمنطقة وتامين الموسم الزراعي بمشروع خور ابوحبل.