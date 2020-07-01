قناة mbc تنصح السعوديات بأفضل طريقة لـ”تضييق المهبل”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثارت مجموعة قنوات “mbc” السعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها نقاشاً في أحد برامجها حول موضوع نسائي بشأن “تضييق المهبل بالليزر والجراحة والترميم الكامل للمهبل، الأمر الذي دفع ناشطون للسخرية من القناة وإدارتها لتفاهة ما يقدموه من محتوى، حسب وصفهم.

برنامج “صباح الخير ياعرب” عبر فضائية mbc1، عرض لقاء مع طبيبة تجميل، وتظهر الإعلامية المغربية هند بومشمر، وهي تسألها ما إذا كان ترميم المهبل بالليزر يصلح مع جميع النساء، أم أن هناك نساء يحتجن إلى ترميم كامل للمنطقة الحساسة.

وبدأت طبيبة التجميل بسرد فوائد تضييق المهبل للمرأة، وتأثيره على العلاقة الحميمية وجفاف المنطقة.

وأثارت mbc غضب المُتابعين بمحتواها الذي تُقدمه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي، والحروب والمؤامرات، والظواهر السيئة، وفي ذلك كتب مُغرد: “اقسم بالله مهزلة ونقول ليش الخراب مالي الشوارع والمولات من هذه السفاهه اللي جالسين يشوفونها”.

ورأى آخر أن من يحتاج حقاً إلى عمليات ترميم هو الإعلام العربي، وكتب: “إعلامنا يباله عملية ترميم فتاكه بعد أن فشلت عمليات الجراحة”.

ولم يستغرب مُغرد آخر مما تنشره مجموعة الـmbc كون توجهها الإعلامي معروف، وكتب: “ماهو جديد على الـ mbc معروف توجهها منذ مبطي وأصلاَ هم من زمان يدورون ويلفون حول مواضيع التضييق والتوسيع هذا مستوى عقليات مسؤوليها”.