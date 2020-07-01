إرتفاع جديد للدولار وبقية العملات الأجنبية بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاودت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية الإرتفاع في سوق النقد الأجنبي وسط ارهاصات بإصدار وزارة المالية قرارا بتحرير سعر الصرف للدولار الامريكي تنفيذا لروشتة البنك الدولي. وقال أحد التجار للانتباهة أون لاين ان سعر الدولار وصل إلى 138 جنيها في مداولات الاربعاء. ووصل سعر الريال السعودي إلى 36.90 جنيها، الدرهم الاماراتي 38.70 جنيها، اليورو 151 جنيه، الجنيه الاسترليني 171.00 جنيه، الجنيه المصري 8.90 جنيه، الريال القطري 37.80 جنيه.

واشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن تأرجح سعر صرف الدولار امر طبيعي في سوق العملات وقال الناير أن الدولار يرتفع والجنيه السوداني يتراجع باعتبار ان تدفقات النقد الاجنبي وماتم الاعلان عنه في مؤتمر برلين لم ياتي بعد .

وكشف الناير عن حالة الترقب التي تسود سوق العملات حيث اصبح لدى المتداولين مخاوف كثيرة ، ووصف تراجع الجنيه السوداني امام العملات بـ (الشئ الطبيعي) .

وجزم الناير بان سعر صرف الدولار لن يستقر الا اذا امتلك بنك السودان نقد كافي لا يقل عن (4) مليار ، خاصة وان الدولة تتجه الي تحرير سعر الصرف وهذه الخطوة تؤدي الي تدهور الاقتصاد باعتبار انه لا يوجد احتياطي كافي للاقبال علي هذه الخطوة .