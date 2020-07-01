بومبيو يهاجم الصين بشدة: لن يزدهر اقتصاد دون حرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرية تمثل الأساس الذي يقوم عليه أي اقتصاد في العالم، مضيفا: “لن يزدهر اقتصاد دون حرية”.

وكتب على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “يجب أن نضع أساسا للعمل في فترة ما بعد كورونا”، مضيفا: “إعادة تجديد الأنشطة الاقتصادية يجب أن تتوافق مع مبادئ الحرية”.

وتابع: “دون الحرية لن يكون هناك ازدهار اقتصادي، ولن يكون هناك تقدم اجتماعي ولا مستقبل أفضل”.

وقال في تدوينة أخرى: “رأينا في كل أنحاء العالم كيف تعطل الصين حكم القانون بأنشطتها الاقتصادية، وكيف تتسبب في الضرر لمواطنيها”.

جاء ذلك خلال حديثه لمنظمة “كنسل أوف أمريكا”، التي تضم كندا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتهدف هذه المنظمة الأمريكية إلى تعزيز التجارة الحرة والديمقراطية والأسواق المفتوحة في جميع أنحاء الأمريكتين.