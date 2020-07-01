بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة المالية عن بدأ العمل في تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية .انفاذاً لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية وبتمويل من الحكومة الانتقالية وعدد من الشركاء وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي .

وأكدت الوزارة في بيان لها، ارسال الدفعية الشهرية الاولى من الدعم النقدي لجزء من الاسر بالإدارة الشعبية لسوبا غرب، بمحلية الخرطوم، باستخدام تقنية التحويل الرقمي وذلك بواقع ثلاثة الاف جنيه للأسرة الواحدة في المرحلة التجريبية .

واوضحت الوزارة أن المرحلة التجريبية ستشمل أيضاً أربعة إدارات شعبية أخرى هي البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء ووادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتواصل لمدة عام كامل من تاريخ بدء المشروع رسمياّ. مؤكدة الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من الموطنين.