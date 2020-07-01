منظمة التعاون الإسلامي توجه دعوة عاجلة إلى دول “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن مفاوضات “سد النهضة”.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، إنها “تابعت باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي”.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ورفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، داعيا إلى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها. المادة السابقة إستقرار أسعار مواد البناء بالخرطوم المقالة القادمة بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر

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