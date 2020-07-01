سوء توزيع الدقيق يجدد أزمة الخبز بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أزمة الخيز للسطح مرة أخرى بالخرطوم.

وشكا عدد من اصحاب المخابز من سوء توزيع المحليات للدقيق بعد تسلمها له بدلا عن الوكلاء .

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل ل( السوداني) إن المشكلة تكمن في سوء التوزيع رغم وفرة الدقيق من شركات المطاحن ٫ مشيرا لتسبب التوزيع في تجدد أزمة الخبز وبصورة أكثر حدة٫ مشيرا إلي تسلم المخابز ل(50) جوالا فقط في الاسبوع ٫ وهي لاتغطي لإنتاج الخبز ليومين ٫ وطالب دارقيل باعادة النظر في توزيع الدقيق والجلوس مع أصحاب المخابز والمحليات ٫

وقال مورد بشرق النيل آدم الدومة إن أزمة الخبز لاتزال مستمرة بسبب نقص الحصص وسوء توزيع الدقيق بين المخابز ٫ وأشار لتراجع انتاج الخبز وإقتصاره على الفترة الصباحية فقط حتى لا تنفد الكمية ٫ متوقعا تسبب رفع الحظر في تضاعف الأزمة اكثر داعيا الحكومة لوضع حل جذري لمشكلة توزيع الدفيق

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