الخارجية الفرنسية: مساعدة المجتمع الدولي للبنان مرهونة بشرط واحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عبّر وزير خارجية فرنسا، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان وقال إن السُخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف.

وقال جان إيف لو دريان أمام جلسة في البرلمان نقلتها “رويترز” “الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف “الأزمة الاجتماعية المتفاقمة… تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف”، مشيرا إلى العنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.

وتابع أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح. المادة السابقة فرنسا تنسحب من البحر المتوسط بعد احتكاكات خطيرة مع البحرية التركية المقالة القادمة إرتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

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