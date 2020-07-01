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الأربعاء 1 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
رحب رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، ببادرة حسن النوايا التي أبداها عبدالعزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية- شمال"، بتمديد وقف الأعمال العدائية لمدة سبعة أشهر أخرى، اعتبارا من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يناير 2021.
وقال رئيس وزراء السودان -في تصريح اليوم الأربعاء تعليقا على قرار الحلو: إن تحقيق السلام الدائم والعادل في السودان هدف مفصلي وأساسي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الإنتقالية، وترخص في سبيله كل الأثمان.
وأكد حرص الحكومة السودانية على إحلال السلام الذي سيضع حدًا لمعاناة أهالي مناطق النزاعات، ويضمن "قوى الكفاح المسلح" كقوى مؤثرة وفاعلة تسهم في إنجاز كافة مهام الفترة الانتقالية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على رأي "حمدوك" في قرار الحركة الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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