- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 1 يوليه 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
نفى وزير الصحة السوداني د. أكرم علي التوم، اليوم الاربعاء، مشاركته في مليونية 30 يونيو بالأمس، كما نفى تعرّضه إلى اعتداء، بل ذكر انها هتافات مساندة له من قبيل «كلنا أكرم» وداعمة للحكومة الانتقالية.
وقال التوم أن وجوده كان على هامش موكب 30 يونيو، بعد أن تأخر عن دعوة إعادة افتتاح وتسمية مركز صحي بضاحية جبرة في الخرطوم باسم الشهيد قصي حمدتو، وقال أنه صادف ذلك مرور المواكب ولم استطع أن اعبر شارع المطار إلى جبرة.
وأضاف: اتصلت على الجهة التي قامت بدعوته وصادف وجودها في الموكب نفسه بشارع المطار قبالة مبنى كنار بعد أن تأخرت عن حضوري لهم بجبرة، فقلت لهم أني في الموقع نفسه والتقيتهم هناك.
وتابع: التقيت بالجهة المنظمة لافتتاح المركز وأسر الشهداء هناك بمطعم قرب مبنى كنار على شارع المطار على هامش الموكب، نافيا تعرضه لاعتداء او مشاركته في موكب، ولم يحدث ذلك، غير أن فقد هاتفه كما يحدث في أي تدافع وقام بتغيير شريحته اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق لوزير الصحة حول مشاركته والاعتداء عليه في مليونية 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.