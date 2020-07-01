عاجل.. "التعاون الإسلامي" تدعو إلى استئناف المفاوضات حول سد النهضة

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.



ورفضت الأمانة في بيان لها اليوم نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مشددة على ضرورة استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.

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