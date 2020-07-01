فشل إجتماع بين الحزب الشيوعي والجبهة الثورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحزب الشيوعي السوداني عن فشل اجتماع كان مقرر عقده بينهم ووفد الجبهة الثوريةالذي يزور الخرطوم هذه الأيام

وقال بيان مغتضب صادر عن الحزب الشيوعي وفد الجبهة الثورية طلب عقد اجتماع مع الحزب وتم الإتفاق على عقده بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم صباح اليوم ” الأربعاء” الا ان ممثلي الثورية تأخروا ساعة عن زمن الاجتماع الأمر الذي حتم على الحزب الشيوعي الغائه. المجهر السياسي

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