حركة الحلو تمدد وقف الاعمال العدائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو عن تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة سبعة (7) أشهر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال. إبتداءا من اليوم الأول من شهر يوليو 2020 وحتى 31 يناير 2021.

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