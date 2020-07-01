مغامرة للفيلم السوداني (ستموت في العشرين) أمام جمهور متعصب اليوم في القاهرة

تبدأ في في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020 العروض التجارية ل” ستموت في العشرين” للمخرج امجد ابو العلا في سينما زاوية بمعدل 3 عروض يوميا حسب منشور للممثل الكبير محممود ميسرة السراج احد ابطال الفيلم على صفحتة الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا ووصف السراج تجربة العرض التجارب في القارة بالمغامرة حبث قال معلقا :(عرض فيلم سوداني لجمهور متعصب لسينما بلاده مغامرة تحبس لها الانفاس) Advertisements يذكر بان الفيلم السوداني ستموت في العشرين كان قد توج بالعديد من الجوائز العالمية في المهرجانات السينمائية في اروبا واسيا وافريقيا منها مهرجان الجونة المصري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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