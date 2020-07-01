تقرير صادر من ديوان الزكاة يكشف حجم الانفاق على المشاريع الخدمية

بلغ اجمالى المشروعات الخدمية التي قدمها ديوان الزكاة الاتحادي للاسر الفقيرة بكل ولايات السوان والتي شملت قطاعات التعليم و الصحة و المياه خلال الفترة من الاول من سبتمبر ٢٠١٩م وحتى 21 يونيو مبلغ (١٨٤.٦٣٥.٦٢٣) جنيه مائة اربعة وثمانون مليون َستمائة خمسة وثلاثين الف وستمائة ثلاثة وعشرون جنيه استفاد منها اكثر من مليوني اسرة .

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جاء ذلك في التقرير الذي صدر من الديوان للفترة من سبتمبر العام الماضي حتي الحادي والعشرين من يونيو من العام الحالي

واشار التقرير وفق ( سونا) الي ان الديوان ظل يقوم بدوره الطليعي في تخفيف حده الفقر من خلال الوصول لاهل المصارف الشرعية بتوفير الدعم المتنوع في شتي المجالات والذي شكل ابرز نقاط التحول ورسم اهم ملامحه بل و جعله نموذجاً يحتذى به لما تركته من بصمات واضحة في الدعم الاجتماعي في فترة واكبت الازمة الاقتصادية وما ترتب عليها من تضخم وارتفاع في معدلات الاسعار لذلك عمل ديوان الزكاة علي تنفيذ مشروعات الدعم الاجتماعي وكثير من المشروعات الخدمية التي عملت علي استقرالاسر الفقيرة وجعلت مساهمة ديوان الزكاة في معالجة الفقر اكثر فاعلية وجعلت العاملين في ديوان الزكاة اكثر اطمئنانا لوصول الدعم الى مستحقيه الحقيقيين

واوضح التقرير ان الديوان انتهج سياسة متوازية في الصرف على الحاجات الضرورية من ملبس وعلاج وسكن والصرف علي التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بتمكين الفقراء و المساكين وتمليكهم وسائل كسب تعينهم علي العمل و الانتاج وتعود عليهم وعلي اسرهم بعائد مادي تخفيفا لحدة الفقر وتحقيقا للتنمية البشرية و الضمان الاجتماعي والتامين الصحي المجاني

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)