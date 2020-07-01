قرارات مهمة للكاف بشأن البطولات الافريقية

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعاً بالفيديو امس لمناقشة مستقبل البطولات والأمور المتعلقة بانتشار كورونا و خرج الاجتماع بعدد من القرارات.

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‪تم تأجيل بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون ٢٠٢١ لتقام في يناير 2022. و سيتم الإعلان عن مواعيد نهائيات البطولة والمباريات المتبقية من التصفيات في الوقت المناسب.

كما تم تأجيل نهائيات بطولة الأمم للمحليين (شان) لتقام في يناير 2020 بالكاميرون.

وتوصلت اللجنة وفق (سونا) لاستئناف مسابقتي دوري الأبطال و كأس الكونفدرالية للاندية في شهر سبتمبر ، على أن يقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة.

تم إلغاء نسخة 2020 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، في الوقت ذاته، سيتم إطلاق بطولة دوري الأبطال للسيدات عام 2021. و سيتم الإعلان عن نظام البطولة وبقية التفاصيل في الوقت المناسب المخصص CAF حصة إضافية قيمتها 16.2 مليون دولار أمريكي لدعم الاتحادات الأعضاء لمواجهة التحديات الناشئة عن انتشار كورونا . و سيحصل كل اتحاد عضو على 300 ألف دولار

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)