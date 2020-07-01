منبر السلام العادل يشرع في فتح بلاغ جنائي في مواجهة صلاح مناع اليوم

شرع منبر السلام العادل فتح بلاغ جنائي في مواجهة عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع اليوم الأربعاء، وأوضح المنبر أنه بصدد الانتصار لقيمة الحرية المنتهكة.
وكشف في بيان له اليوم، عن مداهمة عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع يرافقه آخرون مقر يحتوي بعض المواد الإعلامية التي أعدتها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في المليونية.
مشيراً إلى أن تلفزيون السودان تحدث مهاجما عدد من القوى السياسية من بينها منبر السلام العادل، واصفاً قياداتها باقذع الأوصاف ومتهما إياها بأنها تعتزم الإعتداء بل وقتل من سماهم بالأبرياء المشاركين في المسيرة، وقال إنها تملك أسلحة سيتم القبض عليها.
وبحسب صحيفة السوداني، قال منبر السلام العادل، إنه سيكون حائط الصد الاول في مواجهة الطغاة الجدد، وتابع :”لن يثنينا عن ذلك تهديد أو وعيد أو اعتقال بل إننا جاهزون لمهر مبادئنا بالدماء”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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