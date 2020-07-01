تعرّف على أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
-فيما يلي تورد سونا الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم أمس:
دبر : اعلي سعر 11000ج ,ادني سعر 10500ج
فتريتة : اعلى سعر 9500ج , ادني سعر 9400ج
صفراء :اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر9200جوال
عكر : اعلى سعر 9300ج ,ادني سعر 9050ج ,الوارد 75جوال
مقد : اعلى سعر 10500ج ,ادني سعر 10000ج
تترون : اعلى سعر 11500ج ادني سعر 11400ج
ودباكو : اعلى سعر 9600ج ,ادني سعر 9550ج
حريراي: اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر 9200ج
الدخن: اعلى سعر 11500ج ,اد ني سعر 11400ج ,الوارد 80جوال
جملة الوارد (80) جوال ذرة
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