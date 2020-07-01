شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : -فيما يلي تورد سونا الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم أمس: دبر : اعلي سعر 11000ج ,ادني سعر 10500ج فتريتة : اعلى سعر 9500ج , ادني سعر 9400ج صفراء :اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر9200جوال عكر : اعلى سعر 9300ج ,ادني سعر 9050ج ,الوارد 75جوال Advertisements مقد : اعلى سعر 10500ج ,ادني سعر 10000ج تترون : اعلى سعر 11500ج ادني سعر 11400ج ودباكو : اعلى سعر 9600ج ,ادني سعر 9550ج حريراي: اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر 9200ج الدخن: اعلى سعر 11500ج ,اد ني سعر 11400ج ,الوارد 80جوال جملة الوارد (80) جوال ذرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.