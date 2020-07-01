العدل والمساواة تنعي رئيس الإتحاد العام للنازحين واللاجئين بدارفور

التاريخ: 01-يوليو-2020
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تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الأستاذ أبوبكر أحمد عبد الله رئيس الإتحاد العام للنازحين و اللاجئين بولايات دارفور، الذي وافته المنية بمدينة الجنينة.
و قال الأستاذ معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة و أمين الإعلام ( لسونا) أن الفقيد كان رمزا بارزا من رموز النازحين و اللاجئين و ظل يدافع عنهم و عن قضاياهم في مختلف المحافل و المنابر و وسائل الإعلام المختلفة حتى آخر رمق في حياته.
و أشار معتصم إلى أن الفقيد شغل منصب رئيس الاتحاد العام للنازحين و اللاجئين منذ ٢٠٠٨ الى أن توفاه الله بمدينة الجنينة.
وقال ان الحركة تتقدم بصادق التعازي و المواساة لأسرته و أهله و معارفه و عموم النازحين و اللاجئين في هذا الفقد الأليم سائلين الله أن يلهمهم الصبر و ألسلوان و أن يتغمده .بواسع رحمته و أن يدخله فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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