العدل والمساواة تنعي رئيس الإتحاد العام للنازحين واللاجئين بدارفور

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الأستاذ أبوبكر أحمد عبد الله رئيس الإتحاد العام للنازحين و اللاجئين بولايات دارفور، الذي وافته المنية بمدينة الجنينة.

و قال الأستاذ معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة و أمين الإعلام ( لسونا) أن الفقيد كان رمزا بارزا من رموز النازحين و اللاجئين و ظل يدافع عنهم و عن قضاياهم في مختلف المحافل و المنابر و وسائل الإعلام المختلفة حتى آخر رمق في حياته.

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و أشار معتصم إلى أن الفقيد شغل منصب رئيس الاتحاد العام للنازحين و اللاجئين منذ ٢٠٠٨ الى أن توفاه الله بمدينة الجنينة.

وقال ان الحركة تتقدم بصادق التعازي و المواساة لأسرته و أهله و معارفه و عموم النازحين و اللاجئين في هذا الفقد الأليم سائلين الله أن يلهمهم الصبر و ألسلوان و أن يتغمده .بواسع رحمته و أن يدخله فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)