صبير : مواكب (30) يونيو لم تسجل أى خروقات أوتفلتات

التاريخ: 01-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أشادت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بسلمية مواكب الإحتفال بمليونية 30 يونيو في جميع أنحاء الولاية وإلتزام المتظاهرين الصارم بالموجهات الصحية والإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا. Advertisements وبحسب سونا، أعلن الوالي عقب إجتماع اللجنة الأمنية صباح اليوم أن جميع المواكب لم تسجل أي خروقات أو تفلتات في كل أرجاء الولاية ،واعرب عن فخره وإعزازه بوعي إنسان الولاية ممتدحا دور أعضاء لجنة أمن الولاية من القوات النظامية ووكلاء النيابات الذين ظلوا في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ومراقبة المواكب السلمية التي إنتظمت الولاية يوم أمس . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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