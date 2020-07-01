طبيب يكشف النقاب عن إصابات بمستشفى بأمدرمان

وفقًا لما أشار إليه بصفحته الرسمية بالفسيبوك.

أزاح طبيب بمستشفى أمدرمان النقاب عن إصابات لعددٍ من المواطنين جراء المسيرة المليونية التي شهدتها البلاد اليوم.

وقال الجراح والطبيب بمستشفى أمدرمان، أحمد محمد آدم بحسب صحيفة صوت الأمة، إنّهم استقبلوا”3″ حالات إصابة اليوم”الثلاثاء”.

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وأوضح أنّ من بينها إصابة لمواطنٍ بكسرٍ في الساعد بسبب التزاحم، فيما تعاني حالتين من اختناقٍ بالغاز المسيل للدموع.

وكانت السلطات قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أمدرمان والخرطوم لتخطي الحواجز الأمنية بحسب ما أشارت مصادر موثوقة ”.,

وأشار الطبيب أحمد محمد آدم إلى أنّ جميع الحالات التي استقبلتها المستشفى مستقرّة ولا يوجد أيّ استخدامٍ للرصاص بشارع الأربعين.

وامس”الثلاثاء”، خرج آلاف من المتظاهرين بالخرطوم ومناطق متفرّقة من البلاد.

وتأتي التظاهرات استجابةً لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتنظيم مليونية اليوم”الثلاثاء”، باسم “تصحيح المسار”، لاستكمال مطالب الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)