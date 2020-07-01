انعدام الري يضعف التحضير للصيفي غربي المناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اكد ممثل مزارعي الماطوري غربي المناقل دفع الله الكاهلي ضعف التحضير للموسم الصيفي
و قال ل (السوداني) إن نسبة التحضير لا تتجاوز 20% بسبب انعدام الوقود والغياب الكامل للحكومة و ادارة الري وتقاعسها عن مهامها من اصلاح للكباري ومجاري المياه الكبري والصغرى لم تدخل حتى اﻵن في عملية الصيانة، مؤكدا انعدام مياه الري في عدد من اقسام مشروع الجزيرة ، واضاف نحن في آخر شهر يونيو والزراعه مواقيت ،
منوها للخسائر التي تعرض لها المزارعون نتيجة لعدم وجود مياه الري ، لافتا لتفاجؤ المزراعين بانقطاع مياه الري بعد إكمال الزراعة وان هطول الأمطار في الاسبوع الماضي ادى لتلف البذور ، لافتا لتحديات كبيرة واجهت المزارعين مع بداية الموسم اهمها الوقود .
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