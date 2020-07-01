سمسار عقارات: كورونا أوقفت البيع والشراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف سمسار العقارات بالخرطوم عبد الوهاب فتح الرحمن عن توقف الايجارات منذ بداية جائحة كورونا ، فضلا عن توقف المعاملات البنكية والوضع الاقتصادي بالبلاد وزيادة الرسوم على العقارات

وقال ل (السوداني) إن سوق العقار يعتمد اعتماد كليا على السيولة ، لافتا الى أن زيادة الرسوم على العقار تؤثر على بيع العقارات ، موضحا أن الشراء حاليا من فئة رجال الأعمال فقط ، مؤكدا توقف ايجار الشقق بسبب الحظر ذلك لجهة ان ايجار الشقق من فئة المستثمرين وبعض المرضى بالولايات .

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