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بالأرقام.. برشلونة ينهار في عصر كورونا

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شهاب محمد - الخرطوم - 3 أشياء يمكن أن تدمر خلال هذا الموسم

الخليج 365 :

تعادل برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد، بنتيجة (2-2)، اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو، لحساب الجولة 33 بالليجا، ليواصل نزيف النقاط بعد استئناف المنافسات التي توقفت طويلا بسبب جائحة .

وابتعد برشلونة خطوة جديدة نحو لقب الدوري الثالث على التوالي، وبات بإمكان زيادة الفارق إلى 4 نقاط خلال لقاء خيتافي الخميس المقبل، ليقترب أكثر من استعادة البطولة.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد تعادل برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات، وهو نفس عدد تعادلاته خلال 26 مباراة سبقت المباريات الأربع.

وحقق برشلونة خلال 26 مباراة الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3، بينما خسر في 4 مباريات.

وأوضحت شبكة “أوبتا” أن هذه المرة هي الأولى التي تشهد تسجيل أتلتيكو مدريد لهدفين في شباك برشلونة خلال مباراة واحدة بالليجا، تحت قيادة دييجو سيميوني.

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