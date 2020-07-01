بالأرقام.. برشلونة ينهار في عصر كورونا

الخليج 365 :

تعادل برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد، بنتيجة (2-2)، اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو، لحساب الجولة 33 بالليجا، ليواصل نزيف النقاط بعد استئناف المنافسات التي توقفت طويلا بسبب جائحة كورونا.

وابتعد برشلونة خطوة جديدة نحو لقب الدوري الثالث على التوالي، وبات بإمكان ريال مدريد زيادة الفارق إلى 4 نقاط خلال لقاء خيتافي الخميس المقبل، ليقترب أكثر من استعادة البطولة.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد تعادل برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات، وهو نفس عدد تعادلاته خلال 26 مباراة سبقت المباريات الأربع.

وحقق برشلونة خلال 26 مباراة الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3، بينما خسر في 4 مباريات.

وأوضحت شبكة “أوبتا” أن هذه المرة هي الأولى التي تشهد تسجيل أتلتيكو مدريد لهدفين في شباك برشلونة خلال مباراة واحدة بالليجا، تحت قيادة دييجو سيميوني.