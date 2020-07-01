الكاف يقرر إقامة نصف نهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة بالمغرب

الخليج 365 : اتخذ الاتحاد الافريقي كاف قرارا بتحديد نصف نهائي الكونفدرالية بمباراة واحدة في المغرب سبتمبر المقبل وذلك خلال جلسة الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

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