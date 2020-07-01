هلال الابيض يرفع سقف الطموحات ويعد بحافز ضخم

الخليج 365 : رفع نادي الهلال الابيض من سقف الطموحات خلال اجتماع عقده القطاع الرياضي عبر تقنية الفيديو مع الهلال وطالب باحراز البطولة ووعد بتسليم اللاعبين حافزا ضخما سيقدمه المجلس للاعبين عقب نهاية الموسم.

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