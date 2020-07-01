اكدتها المليونية .. عقار (البمبان) علاج لكورونا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* المثل يقول : (مخنوق العشق ما بتنفعو أم دلدوم) .

* و(أم دلدوم) كما يعرف الجميع هى (ضربة قصاد فم المعدة من ناحية الضهر) .

* هى ضربة في الضهر تساعد على (بلع اللقمة المعصلجة) .

* وبما أن ذلك كذلك وبعد نجاح مليونية الأمس أعتقد أن أي (كوز) محتاج وبشدة ل(أم دلدوم) هذه .

* ادوهم (أم دلدوم) الجماعة ديل (المليونية) ما اتبلعت ليهم .

* حاجة تكسف .

* في أيام الحظر خلال الفترة الماضية كلما أحس بحالة زهج وملل تجدني افتح فيديو خسارة المريخ أمام الوحدات الأردني بالسبعة .

* الفيديو ده بالذات بعدل المزاج .

* لو ما فيديوهات خسائر المريخ بالإضافة لليدو كان متنا من الزهج .

* حقيقة لما تشوف الكورة في شبكة المريخ زي لما تلقى ليك قروش واقعة.

* إحساس في منتهى المدنية والله .

* تزهج تفتش فيديوهات خسائر المريخ الشهير ب(الإصيفر) تحس بالسعادة .

* غايتو خسارة الوحدات الأردني عندي بتعادل (ربيع الدنيا) عند عثمان حسين .

* أول مرة في حياتي أشوف لي فريق يخسر بسبب (البرد) .

* حاجة تفرح .

* ظهور (وزير الصحة) دكتور أكرم في المليونية أو في إفتتاح مركز صحي الشهيد قصي أمس يؤكد حاجة واحدة : (كورونا بتخاف من الهتافات والمواكب) .

* شكلو كورونا ما بتحب (الكواريك) و(الجوطة) و(البمبان) .

* كورونا لا تنتقل عندما يكون الهتاف عاليا .

* على وزارة الصحة العالمية أن تجيز عقار (البمبان) كعلاج لكورونا .

* وغايتو جنس غايتو .

* في احدي حواراته نسب السر قدور معلومة للعلماء تقول : (أن مكان الحب هو العقل وليس القلب) .

* وقد إستدل السر قدور على ذلك بأغنية : (عقلي إنشغل بهواك) .

* وإذا صحت هذه المعلومة يبقي كثير من المريخاب إذا إستخدموا (العقل) سيصبحوا هلالاب .

* والله صحي .

* الناس ديل حبهم للمريخ الشهير ب(الإصيفر) حب من طرف واحد لم يدخل فيه العقل .

* كده اعقلوها لأن الحب بالعقل أو كما قال السر قدور .

* حاجة تكسف .

* ما زالت الكرة في ملعب رئيس الوزراء دكتور حمدوك .

* مواكب الأمس لا تزال (تعشم) في حمدوك وتنتظر منه الكثير .

* على رئيس الوزراء أن يرفع إيقاع الحكومة ويعفي الوزراء أصحاب القدرات المتواضعة .

* الشعب صبر وما قصر والحكومة تعمل بسلحفائية غير محببة .

* كما أن الشرطة لا تزال تمارس بعض الحماقات .

* بمبان ورصاص .

* سقط بالأمس شهيد جديد وعدد من الجرحى .

* تصحيح مسار الثورة وإعادة تنظيف الأجهزة النظامية مطلب شعب.

* نقول ذلك وشعارنا هو : (الجوع ولا الكيزان) .

* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس .

* يحفظ الناس مقولة : (زيادة الخير خيرين) .

* و(زيادة الخير) في الغالب لا تكون في الحسبان وإنما تأتي لتزيد الخير الذي تملكه أنت بفضل الله .

* مثلا .. يكون عندك شوال سكر جديد ويقوم يجيك ضيف يوم الجمعة مُقيل معاك وشايل معاهو شوال سكر .

* في الحالة دي شوال السكر الجابو الضيف يسمى (زيادة خير) .

* ولكن الخير في الأصل عندك وهو (شوال السكر الموجود في البيت قبل حضور الضيف) .

* وهذا يُستفاد منه أيضا أن عدم وجود السكر في البيت مشكلة ، ولكن عدم حضور الضيف بشوال سكر لا يعتبر مشكلة .

* المشكلة في عدم وجود (الخير) وليس المشكلة في عدم وجود (زيادة الخير) .

* هذا يسمى (زيادة خير) ولذلك وجوده خير وبركة وعدم وجوده أيضا خير وبركة .

* الآن لا أقول (ما في خير) ولكن أقول ما في قروش .

* قروش يجيبوا بيها (الخيرات) ما في .

* كما أن زمن الضيف بيجيك وشايل معاهو خيرات ، هذا زمن قد ولى .

* خليك من الخيرات .. الضيف في عضمو بقى ما بجي.

* ظروف إقتصادية قاسية تمر بالجميع .

* حالة فلس وصرف عالي بصورة مبالغ فيها .

* عشان تعيش إلا تبقى (حاوي) .

* نسأل الله اللطف والتيسير.

* و..و..

* والله في .