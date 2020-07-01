اكدتها المليونية .. عقار (البمبان) علاج لكورونا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* المثل يقول : (مخنوق العشق ما بتنفعو أم دلدوم) .
* و(أم دلدوم) كما يعرف الجميع هى (ضربة قصاد فم المعدة من ناحية الضهر) .
* هى ضربة في الضهر تساعد على (بلع اللقمة المعصلجة) .
* وبما أن ذلك كذلك وبعد نجاح مليونية الأمس أعتقد أن أي (كوز) محتاج وبشدة ل(أم دلدوم) هذه .
* ادوهم (أم دلدوم) الجماعة ديل (المليونية) ما اتبلعت ليهم .
* حاجة تكسف .
* في أيام الحظر خلال الفترة الماضية كلما أحس بحالة زهج وملل تجدني افتح فيديو خسارة المريخ أمام الوحدات الأردني بالسبعة .
* الفيديو ده بالذات بعدل المزاج .
* لو ما فيديوهات خسائر المريخ بالإضافة لليدو كان متنا من الزهج .
* حقيقة لما تشوف الكورة في شبكة المريخ زي لما تلقى ليك قروش واقعة.
* إحساس في منتهى المدنية والله .
* تزهج تفتش فيديوهات خسائر المريخ الشهير ب(الإصيفر) تحس بالسعادة .
* غايتو خسارة الوحدات الأردني عندي بتعادل (ربيع الدنيا) عند عثمان حسين .
* أول مرة في حياتي أشوف لي فريق يخسر بسبب (البرد) .
* حاجة تفرح .
* ظهور (وزير الصحة) دكتور أكرم في المليونية أو في إفتتاح مركز صحي الشهيد قصي أمس يؤكد حاجة واحدة : (كورونا بتخاف من الهتافات والمواكب) .
* شكلو كورونا ما بتحب (الكواريك) و(الجوطة) و(البمبان) .
* كورونا لا تنتقل عندما يكون الهتاف عاليا .
* على وزارة الصحة العالمية أن تجيز عقار (البمبان) كعلاج لكورونا .
* وغايتو جنس غايتو .
* في احدي حواراته نسب السر قدور معلومة للعلماء تقول : (أن مكان الحب هو العقل وليس القلب) .
* وقد إستدل السر قدور على ذلك بأغنية : (عقلي إنشغل بهواك) .
* وإذا صحت هذه المعلومة يبقي كثير من المريخاب إذا إستخدموا (العقل) سيصبحوا هلالاب .
* والله صحي .
* الناس ديل حبهم للمريخ الشهير ب(الإصيفر) حب من طرف واحد لم يدخل فيه العقل .
* كده اعقلوها لأن الحب بالعقل أو كما قال السر قدور .
* حاجة تكسف .
* ما زالت الكرة في ملعب رئيس الوزراء دكتور حمدوك .
* مواكب الأمس لا تزال (تعشم) في حمدوك وتنتظر منه الكثير .
* على رئيس الوزراء أن يرفع إيقاع الحكومة ويعفي الوزراء أصحاب القدرات المتواضعة .
* الشعب صبر وما قصر والحكومة تعمل بسلحفائية غير محببة .
* كما أن الشرطة لا تزال تمارس بعض الحماقات .
* بمبان ورصاص .
* سقط بالأمس شهيد جديد وعدد من الجرحى .
* تصحيح مسار الثورة وإعادة تنظيف الأجهزة النظامية مطلب شعب.
* نقول ذلك وشعارنا هو : (الجوع ولا الكيزان) .
* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس .
* يحفظ الناس مقولة : (زيادة الخير خيرين) .
* و(زيادة الخير) في الغالب لا تكون في الحسبان وإنما تأتي لتزيد الخير الذي تملكه أنت بفضل الله .
* مثلا .. يكون عندك شوال سكر جديد ويقوم يجيك ضيف يوم الجمعة مُقيل معاك وشايل معاهو شوال سكر .
* في الحالة دي شوال السكر الجابو الضيف يسمى (زيادة خير) .
* ولكن الخير في الأصل عندك وهو (شوال السكر الموجود في البيت قبل حضور الضيف) .
* وهذا يُستفاد منه أيضا أن عدم وجود السكر في البيت مشكلة ، ولكن عدم حضور الضيف بشوال سكر لا يعتبر مشكلة .
* المشكلة في عدم وجود (الخير) وليس المشكلة في عدم وجود (زيادة الخير) .
* هذا يسمى (زيادة خير) ولذلك وجوده خير وبركة وعدم وجوده أيضا خير وبركة .
* الآن لا أقول (ما في خير) ولكن أقول ما في قروش .
* قروش يجيبوا بيها (الخيرات) ما في .
* كما أن زمن الضيف بيجيك وشايل معاهو خيرات ، هذا زمن قد ولى .
* خليك من الخيرات .. الضيف في عضمو بقى ما بجي.
* ظروف إقتصادية قاسية تمر بالجميع .
* حالة فلس وصرف عالي بصورة مبالغ فيها .
* عشان تعيش إلا تبقى (حاوي) .
* نسأل الله اللطف والتيسير.
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر اكدتها المليونية .. عقار (البمبان) علاج لكورونا !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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