بدء التدريب الحقلي لمشـــروع تقليل الفاقد مابعد الحصاد بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نظمت وحدة دعم المجتمع بقطاع التنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان تدريباً حقلياً لتقليل الفاقد لما بعد الحصاد للمزارعين بالمجتمعات المحلية وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية و بتمويل من برنامج الغذاء العالمي .

وقدمت من خلال الوحدة حوالي اربعة آلاف صومعة غلال و (١٢٠٠٠) اثنتا عشر الف جوال محسن لعدد ثمانية آلاف مزارع في كل من محليات ام رواية الرهد و بارا .

واشتمل التدريب علي كيفية حفظ المحاصيل الزراعية في الصوامع و الجوالات المحسنة .

وقدمت من خلال عمليات التدريب بعض الارشادات التوعوية المتعلقة بجائحة كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية شمال كردفان.

وقال دكتور حافظ حاج مكي منسق المشروع بشمال كردفان ان المشروع يعد من المشاريع الرائدة حيث يستهدف صغار المزارعين و الرواد اصحاب الحيازات الكبيرة وذلك لضمان جودة و سلامة المحاصيل الزراعية ما بعد الحصاد عند عملية التخزين.

وأشارلتضافر عدة جهات عملت على إنجاح المشروع و الذي من المؤمل ان يشمل بقية المحليات بالولاية خاصة و انه يساهم كثيرا في توفير محاصيل الامن الغذائي و الصادر.