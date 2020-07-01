مليون دولار من الكاف للاتحاد السوداني لكرة القدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” خلال اجتماعه المنعقد حاليا بالفيديو كونفرانس وبموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذى على منح كل اتحاد وطنى من الأعضاء الذين يملثون 54 اتحادا مليون دولار بواقع مليون دولار لكل اتحاد للمساعدة على تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، وسيتم تحديد هذه المنحة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية ويتوقع أن يحصل الإتحاد السوداني لكرة على مليون دولار في الأيام القادمة.

وكشفت مصادر داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن اتفاق أعضاء المكتب التنفيذى على تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 الذى كان مقرر لها إقامته بالكاميرون، حتى يناير 2022.

وقالت انباء إن الاتحاد الأفريقى قرر فى جلسته منح الاتحادات إعانة مالية من أجل مساعدة الهيئات على التصدى لأزمة فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى خسائر مالية ضخمة لجميع الدول الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قرر من جانبه منح مساعدة مالية فى ذات الإطار للجامعات الوطنية المنخرطة لديه بواقع مليون دولار لكل جامعة.

وتوصل الكاف إلى قرار استكمال مباريات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون وتعديل نظام المسابقة بإقامة مباريات نصف النهائي من جولة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، لإنهاء المسابقة مبكرًا بسبب التوقف الطويل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما استقر الكاف على استئناف مباريات الكونفدرالية في المغرب بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، ومن المقرر ان تقام المباريات في سبتمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.