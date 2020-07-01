إنضمام خالد الزومة للجهاز الفني للهلال

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن مجلس ادارة الهلال بصدد اضافة خالد الزومة مساعد مدرب الهلال السابق الى الجهاز الفني الحالي وذلك من اجل تسخير خبراته وامكانياته لخدمة الهلال باعتبار ان النقر اوصي باضافة عناصر جديدة.

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