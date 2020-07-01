شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أثار مقطع فيديو لمذيع قناة “طيبة” الفضائية المملوكة لعبدالحي يوسف والتي تبث من تركيا جدلًا وسخطًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية .
وظهر المذيع بقناة طيبة، الفاتح مختار على الهواء مباشرة لحظة بث مواكب مليونية 30 يونيو وهو يَدعُو على الثوار الذين خرجوا للمطالبة بتصحيح المسار وعزل بقايا النظام البائد.
وقال المذيع لحظة بث المظاهرات في بعض المناطق بالخرطوم: «الله لا يبارك فيكم ولا يكسبكم، الله لايبارك فيكم ولا يكسبكم»، ولم يكن يعلم انه على الهواء مباشرة.
وكانت الحكومة في وقت سابق قد قررت ايقاف بث شركة الأندلس للإنتاج الاعلامي والتوزيع، التي تبث عبرها قناة طيبة الفضائية المملوكة للإخواني المتطرف عبدالحي يوسف.
وعاودت قناة “طيبة” الفضائية المملوكة للإخواني عبدالحي يوسف، البث من تركيا، بعدما أوقفتها السلطات السودانية ضمن 10 أخريات نتيجة مخالفتها القوانين المحلية.
ويترأس مجلس إدارة شركة الأندلس يوسف عبدالحي ويضم مجلس الإدارة خال الرئيس المخلوع الطيب مصطفى وشقيقه علي حسن البشير والمدير العام للشركة هو ماهر سالم، فلسطيني الجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع في قناة طيبة يدعو على الثوار ويتفاجأ بانه على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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