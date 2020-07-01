وزير الخارجية المصري: انهيار سد النهضة سيحدث أزمة كبيرة للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بسد النهضة الاثيوبي وتم دراستها مع الجانب السوداني .

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج “أهل مصر”، الذي يذاع على قناة سكاي نيوز، أنه في حالة حدوث انهيار للسد بعد ملئه سيؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة بالنسبة للسودان وسيكون لذلك تبعات كثيرة.

وأكد وزير الخارجية المصري، ان لبلاده الحق التاريخي في سد النهضة، وأن التفاوض الآن على كيفية ملء السد، وخلال الجلسات الأخيرة جرت إثارة أمور لم تكن محل تناول على مدار السنوات الماضية، وهناك تركيز خلال مفاوضات واشنطن على النواحي الفنية البحتة، وعدم الخلط بينها وبين أمور ليس لها علاقة بملء السد وتشغيله.

وقال شكري، أن المفاوضات الماضية لما تكن مثمرة إلا مفاوضات واشنطن هي التي آتت بثمارها إلى حد ما، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى تقييمات للمرحلة التي تم الوصول إليها في المفاوضات، موضحا أن أمور مثل تلك الاتفاقيات لا يمكن تقييمها بشكل رقمي.

وأشار الى ان الأهم هو الوصول إلى اتفاق، وهو ما دفع مصر إلى التوقيع على بنود اتفاق شامل في واشنطن، وهو ما يكشف عن نية مصر في الوصول لاتفاق حقيقي.