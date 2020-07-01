بدر للطيران تنقل العالقين في الهند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتأهب شركة بدر للطيران لتسيير أربعة رحلات إلى دولة الهند لنقل أكثر من ألف مواطن سوداني ظلوا عالقين لأكثر من ثلاثه أشهر.

وكان الطيران المدني قد قرر استئناف رحلات إعادة العالقين الي السودان، ونجحت شركة بدر التي تمتلك طائرات أمريكية حديثة من نقل 2460 راكب في الفترة من 21 الي 28 يونيو، حيث سيرت عشرون رحلة من القاهره، دبي، وجدة تركيا، أديس ابابا والدوحه .

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